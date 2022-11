W kolejce po zimówki. W Szczecinie tworzą się nawet korki

Informacje o nadciągającej zimowej aurze sprawiły, że do warsztatów w Szczecinie ustawiły się kolejki chętnych do wymiany opon na zimowe.

Kierowcy w związku z tym mają jeszcze inny problem. W niektórych miejscach chętnych do zmiany opon jest tak wielu, że nie mieszczą się na terenie warsztatu, czy drodze dojazdowej do niego i blokują pas na pobliskiej ulicy. Tak było w piątek na ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie, gdzie nieprzejezdny był prawy pas jezdni za skrzyżowaniem z ul. Warcisława.

Pocieszające jest jedynie to, że w przeciwieństwie do tych z godzin szczytu komunikacyjnego, te korki wkrótce znikną i nie będzie ich przynajmniej do wiosny.

(k)