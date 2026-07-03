W gościnnym ogrodzie TOZ. Wspólny czas, zabawa i pomaganie

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz zwierząt w potrzebie. Fot. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Stanie stoisko ze wszystkim, co świeże i zdrowe, a też pyszne i słodkie. Ruszy giełda gadżetów nie tylko dla psa i kota. Otworzy się strefa zabawy, a w niej piana party i dmuchany zamek. Wszystko to i jeszcze więcej podczas sobotniej imprezy charytatywnej w przyjaznym ogrodzie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

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Czerwcową edycję „Wakacji z TOZiakami” powstrzymała fala upałów. Teraz aura bardziej sprzyja plenerowym wydarzeniom, więc przyjazny ogród przy ul. Ojca Beyzyma znów się otworzy na dobry czas, zabawę i na pomaganie. Już w najbliższą sobotę (4 lipca) - w godz. 10-15.

- W strefie gastro będą dostępne wyśmienite domowe ciasta, chrupiące ręcznie robione gofry, a do tego lemoniady i mrożona kawa. W strefie gadżetów - m.in. unikatowa biżuteria z kamienia naturalnego, stylowe kubki oraz ekologiczne, materiałowe torby, a dla psów i kotów szeroki wybór bezpiecznych szelek, wytrzymałych smyczy oraz kolorowych zabawek, a także wiele przydatnych akcesoriów, w tym misek. Zapraszamy również do szalonej i bezpiecznej zabawy w pianie, odwiedzenia dmuchanego zamku - zachęca TOZ. - Otworzymy także strefę edukacji i pomocy, w której będzie okazja do poznania naszych podopiecznych, oczekujących na nowe domy i kochające rodziny, do rozmowy z wolontariuszami i poznania realiów działania na rzecz zwierząt.

Dochód z sobotniej edycji „Wakacji z TOZiakami” zostanie przeznaczony na rzecz zwierząt w potrzebie: na ich ratowanie z opresji, diagnostykę i leczenie, na ich utrzymanie do czasu znalezienia im nowych bezpiecznych domów.

- Zabierzcie rodziny, znajomych i wpadajcie odpocząć w naszym ogródku. Każda zakupiona słodkość, biżuteria czy smycz pomagają nam ratować kolejne zwierzaki - zaprasza TOZ. ©℗

(an)

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