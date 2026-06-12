Nowa mufa już założona. Konieczne było zamknięcie fragmentu drogi

Fot. Dariusz Gorajski

Zlikwidowano awarię mufy elektrycznej łączącej kable wysokiego napięcia na ul. Broniewskiego w Szczecinie. Z powodu prowadzonych prac konieczne było czasowe zamknięcie odcinka ulicy od ul. Ojca Judyma do ul. Chopina.

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Aby usunąć uszkodzenie, na miejsce skierowano elektryków, brukarzy służby odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu. Konieczne było rozebranie fragmentu chodnika i wykonanie wykopu w miejscu awarii. Ze względu na niewielką szerokość jezdni na tym odcinku ul. Broniewskiego ruch samochodowy został wstrzymany na czas prowadzenia robót.

Naprawa trwała kilka godzin. Po zakończeniu prac i usunięciu uszkodzenia ruch został wznowiony. Odtworzono także nawierzchnię w miejscu wykopu. Pozostało jeszcze wykonanie warstwy asfaltowej, która zostanie ułożona podczas kolejnych prac.

– Uszkodzona była mufa wysokiego napięcia. Trzeba było naprawić kabel, a właściwie jego specjalne połączenie. Takie prace wykonaliśmy w nocy, ponieważ w ciągu dnia ruch w tym miejscu jest zbyt duży. Teraz teren jest już przygotowany do asfaltowania, które również zostanie wykonane nocą – powiedział nam w piątek przed południem Marek Łukaszewski, pracujący przy usuwaniu awarii.©℗

(dg)

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