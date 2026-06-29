Gryf Film - Szczecin w kinie. Czegoś takiego jeszcze nie było

Krzysztof Stroiński zagrał w „Anatomii zła”. Fot. Dariusz Gorajski

Już w najbliższy piątek i w sobotę odbędzie się wydarzenie, którego do tej pory na kulturalnej mapie miasta jeszcze nie było. To, czyli Przegląd filmów fabularnych realizowanych w stolicy Pomorza Zachodniego. W ciągu dwóch dni będzie można zobaczyć m.in. musical - „Alicja”, psychologiczną „Obietnicę”, czy kultowe „Młode wilki” oraz spotkać się z ich twórcami i poznać sporo sekretów dotyczących szczecińskich filmów.

REKLAMA

Szczecin nigdy nie był jednym z tzw. centrów filmowych w Polsce. Z powodu, chociażby odległości od znaczących wytwórni filmowych w Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu rzadko zaglądały do stolicy Pomorza Zachodniego ekipy filmowe. Ale ani miasto, ani region nie były i nie są „białą plamą” na filmowej mapie kraju.

- Realizowano u nas filmy fabularne już od lat 50. ubiegłego wieku. Niektóre z nich przeszły do historii polskiego kina, kilka cieszyło się w swoim czasie sporą popularnością. Inne zostały zapomniane. Czy słusznie ? To już sprawa indywidualnej oceny widza. Teraz powoli stajemy się modną lokacją dla filmowców, nie tylko polskich. I niech tak zostanie jak najdłużej. Ale my chcemy przypomnieć ten nasz dotychczasowy filmowy dorobek: miasto, miejsca i ludzi zapisanych na taśmie filmowej – mówi Agnieszka Ostrowska z GRYF FILM, współorganizatorka Przeglądu.

Nowe wydarzenie może stać się kolejną atrakcją turystyczną w stolicy Pomorza Zachodniego.

- Chociażby dla tych, którzy wybierają tzw. set jetting – czyli „turystykę filmową”. To coraz popularniejszy trend, również w polskiej turystyce, polegający na odwiedzaniu miejsc w których realizowano filmy i seriale. Ale także dla tych, którzy szukają aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu w nieco inny sposób niż zazwyczaj przyjęty i chcą poznawać nowe miejsca dzięki produkcjom filmowym. A takich osób jest coraz więcej. Widać to chociażby po coraz popularniejszych spacerach szlakiem filmowego Szczecina. To także promocja miejsc, które dla odwiedzających miasto nie są zbyt znane np. Łasztownia. Taka kolejna, lokalna impreza jest także wyraźnym sygnałem, nie tylko dla polskiego środowiska filmowego, że Szczecin jest na nich i ich twórczość bardzo otwarty. Chcemy, aby u nas realizowano więcej dobrych filmów i seriali. I widać wyraźnie, chociażby po sukcesach „Odwilży”, „Heweliusza” czy prezentowanego teraz „Morfeusza”, że Szczecin przynosi filmowcom szczęście. Oby ta dobra passa trwała jak najdłużej – stwierdził Dariusz Staniewski, pomysłodawca i współorganizator Przeglądu.

Pierwsza edycja „GRYF FILM – SZCZECIN W KINIE” odbędzie się w dniach 3 – 4 lipca br. Wszystkie projekcje i spotkania z publicznością odbędą się w Kinie PIONIER 1907. W trakcie Przeglądu będzie można zobaczyć „Alicję” – musical (jedyny nakręcony w stolicy Pomorza Zachodniego) z ówczesnymi gwiazdami światowego kina w którym Szczecin zamieniony został w …Paryż, „Okolice spokojnego morza”, marynistyczny obraz z Romanem Wilhelmim, Henrykiem Talarem i Ewą Szykulską, „Anatomię zła” z Krzysztofem Stroińskim – pamiętnym Leszkiem z „Daleko od szosy”, który w tym obrazie przeistacza się w zawodowego zabójcę, niepokojącą „Obietnicę” – z jedną z najpopularniejszych polskich aktorek ostatnich lat, czyli Magdaleną Popławską oraz kultowe „Młode wilki” – w tym roku mija 30 lat od ich powstania.

- Przed każdą projekcją odbędzie się spotkanie publiczności z Gościem Specjalnym: Jackiem Bromskim – reżyserem „Alicji” i „Anatomii zła”, Henri Seroka – kompozytorem muzyki filmowej m.in. do „Alicji”, aktorką Magdaleną Popławską, Jarosławem Żamojdą – operatorem filmowym oraz reżyserem i twórcą „Młodych wilków” oraz z Arturem D. Liskowackim – znanym szczecińskim pisarzem i dziennikarzem, który zdradzi kilka tajemnic związanych z „Okolicami spokojnego morza” – dodaje Agnieszka Ostrowska.

Przeglądowi towarzyszy otwarta już plenerowa wystawa zdjęć szczecińskich fotoreporterów z planów filmów jakie były realizowane w naszym mieście – dawna Ściana Płaczu w alei Wojska Polskiego. A dla tych, którzy chcą nieco inaczej poznać stolicę Pomorza Zachodniego 5 lipca (niedziela)czeka jeszcze specjalny spacer śladami filmowego Szczecina z przewodnikiem – Przemysławem Głową.

(ds)

REKLAMA