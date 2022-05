W Dniu Godności z mieszkańcami i samorządowcami

To był wyjątkowy dzień - 5 maja, czyli Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchodziliśmy go także w Szczecinie. Na Jasne Błonia mieszkańców zaprosili uczestnicy placówek prowadzonych przez tutejsze Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zaprezentowali swoje prace, zachęcali do udziału w konkursach i zabawach, a także częstowali własnymi wyrobami kulinarnymi. Natomiast podopieczni i pracownicy miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z pl. Jakuba Wujka z tej okazji złożyli wizytę prezydentowi Szczecina.

- W poprzednich latach zapraszaliśmy do siebie, a w tym roku, wybraliśmy się z prezentem do prezydenta miasta - mówi Zofia Mirkiewicz, dyrektor ośrodka. - Zapraszał nas do siebie przy okazji naszego 30-lecia, więc postanowiliśmy, że tę wizytę złożymy właśnie dziś, czyli w Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Nasi podopieczni wykonali specjalnie na tę okoliczność pracę plastyczną, nawiązującą do niedawnych obchodów: Dnia Flagi, Dnia Konstytucji 3 Maja i właśnie dzisiejszego (5 maja - red.) Dnia Godności. Praca przedstawia zarys Polski pomalowanej na biało-czerwono, część godła oraz rodzinę z osobą poruszającą się na wózku.

Prezydent odwzajemnił się prezentem.

(sag)