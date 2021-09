Na Jasnych Błoniach przypomnieli o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie zaprosiło mieszkańców miasta w środę (22 września) na Jasne Błonia. Tego dnia obchodziło Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wprawdzie zgodnie z kalendarzem wypada on 5 maja, ale pandemia wymusiła zmianę.

- W zeszłym roku nie mieliśmy Dnia Godności, bo była ostra pandemia, w tym roku przez pandemię też nie - mówi Barbara Jaskierska, przewodnicząca PSONI Koło w Szczecinie. - A chcieliśmy to zrobić, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną poczuły tę godność, poczuły swoje święto. To jest ważne. Pytali nas o to. Pytali rodzice małych dzieci i młodzieży, ale też nasi dorośli podopieczni, kiedy będzie nasze święto. Świętujemy więc dzisiaj tutaj. I zaprosiliśmy do tego świętowania także mieszkańców Szczecina.

W środę zaprezentowały się wszystkie placówki działające w Stowarzyszeniu, min.: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacynjo-Edukacyjno-Wychowawczy, Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej... Były zabawy dla najmłodszych i poczęstunek dla wszystkich odwiedzających w tym czasie Jasne Błonia. A o godz. 16, na koncert europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej w wykonaniu Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, stowarzyszenie zaprosiło do kościoła pw. Świętej Rodziny przy ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie.

(sag)