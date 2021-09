W czwartek w regionie 28 zakażeń COVID-19

W województwie zachodniopomorskim mamy 28 nowych przypadków koronawirusa. W ciągu doby nie zmarła żadna zakażona osoba - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Jest to aż o 11 przypadków mniej w porównaniu do dnia wczorajszego i o 7 zachorowań więcej porównując tydzień do tygodnia.

Najwięcej, bo 14 zakażeń COVID-19, odnotowano w Szczecinie. W powiece kamieńskim - 4.

W ciągu doby w Zachodniopomorskiem wykonano 1801 testów na obecność koronawirusa. W kwarantannie przebywa 2476 osób.

Powiat/miasto Liczba przypadków Na 10 tys. mieszkań. białogardzki 0 0 choszczeński 0 0 drawski 0 0 goleniowski 3 0.36 gryficki 1 0.17 gryfiński 0 0 kamieński 4 0.85 kołobrzeski 0 0 koszaliński 0 0 myśliborski 0 0 policki 3 0.37 pyrzycki 1 0.25 sławieński 0 0 stargardzki 0 0 szczecinecki 0 0 świdwiński 0 0 wałecki 1 0.19 łobeski 1 0.27 Koszalin 0 0 Szczecin 14 0.35 Świnoujście 0 0

