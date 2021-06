W czwartek Szczecin stanął w korkach

REKLAMA

Komentarze

Waldi 2021-06-17 18:28:48 Stanie w korkach ok. 3 godzin dziennie,to przesada.Więć pozdrawiam (serdecznie) magistrat.Już nie wygracie wyborów.

Brawo 2021-06-17 18:27:30 Brawo Krzystek i jego koalicja!! Gdzie jest ze swymi mąsrościami Słowik Bazyli Baran Pańka Bartnik i reazta z Nitrasem i Marchewką

SAMS 2021-06-17 18:23:17 Jeżeli autobus 835 stoi w korku na nie swoim przystanku to niech otworzy drzwi. Ludzie dostają szału w tym autobusie na Wyzwolenia.

Ck 2021-06-17 18:16:39 Spokojnie.... Zaraz staną wszystkie inwestycje. Ceny materiałów budowlanych szaleją i lepiej będzie firmom zerwać umowy płacąc kary umowne niż iść dalej w galopujące koszty.

Korki 2021-06-17 18:01:49 Aby rozwiązać korki w Szczecinie wystarczy tylko jedna rozsądna decyzja Urzedu Miasta aby do czasu oddania wezla Lekno, wexla Granitowa i Estakady Pomorskiej byl darmowy przejazd kazda komunikacja miejska w Szczecinie a kosxtami obciążyć wykonawcow za poslizgii terminiwe

wakacje 2021-06-17 17:57:52 na budowach drogowych są tylko ci co sadzą krzaczki.

Ekspert 2021-06-17 17:50:19 Już teraz widać że błędem było nie zrobienie buspasa od Energetyków do Basenu Górniczego

Du 2021-06-17 17:49:55 A to nowość!!! Ja już stoję w korkach od 1,5 roku. Niech ktoś próbuje jeździć w rejonie prawobrzeża w normalnych godzinach ruchu przejechać bez stania! Wszystkie alternatywne drogi w remontach! Przemyślany sabotaż! Są opóźnienia - wiadomo, ale po co rusza się z kolejnymi robotami, skoro jedne nie zakończone!

HogoFogo 2021-06-17 17:19:21 Może się mieszkańcy w końcu zniechęcą i wyprowadzą? Pomyślcie: zostaliby tylko pracownicy urzędu miejskiego i dziennikarze od rubryki "Zielona sieczka w pustym łbie" .

@Stefan 2021-06-17 17:13:29 Ja na przykład każdego ranka robię sobie losowanie: orzeł czy reszka , iść do pracy albo nie. Jeśli jednak wypadnie, że muszę iść do pracy, to rzucam kostką: 1 - samochód, 2 - rower, 3 - pieszo, 4 - komunikacja miejska, 5 - szwagier zaniesie mnie na barana, 6 - żona zawiezie mnie wózkiem najmłodszego dziecka. Jest to bardzo dobra zabawa, od kiedy wygrałem w Totka 10 melonów.

as 2021-06-17 17:11:48 ciekawe czy wszyscy ci w korkach i w taką pogodę mają włączone światła by być widocznym.Ja osobiscie nie jeżdże na światłach w taka pogodę i prosze mi nie migać robie to celowo bo nie godze się z bezsensem.

tylko trzaskowski 2021-06-17 16:59:56 to wina kaczora i pisu.Gdyby hołownia i PO rządziły to by drogi były przejezdne.Szkoda że trzaskowski nie chce tutaj rządzić , on by zrobił porządek .Łekno to chyba z 5 lat robią.

Miejski łazęga 2021-06-17 16:57:18 Pisałem kiedyś i napiszę ponownie aż do znudzenia,że mamy w mieście do czynienia z sabotażem,celowym świadomym narażaniem mieszkańców,uczestników ruchu na utratę życia i zdrowia.Bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina decyzjami urzędników Urzędu miasta jest w poważnym niebezpieczeństwie.Dlaczego Prokuratura nie podejmuje działań sprawdzających.

kuba 2021-06-17 16:49:02 Już wcześniej pisałem-od poniedziałku będzie "łatwiej"-Poznańska (Krygiera) na mijankę. Pozostała motolotnia.

starszy 2021-06-17 16:48:55 pod mur za to co sie dzieje w szczecinie

Stefan 2021-06-17 16:48:18 Rękę sobie daję uciąć że połowa tych ludzi nie musiała dziś jechać autem. No ale przecież tramwaj to jest dla bydła a rowerem można co najwyżej po lesie pojeździć w niedzielę. Codziennie to się powtarza, wystarczy wyciągnąć wnioski i może coś zmienić.

@Radni i prezydent 2021-06-17 16:38:16 Kogo powołujesz na ich miejsce? Nitrasa?

kuba 2021-06-17 16:29:57 Od poniedziałku będzie "łatwiej"-Poznańska (Krygiera ) na mijankę.

Radni i prezydent 2021-06-17 16:24:36 do dymisji - przestańcie trzymać te stołki - miejski skandal trwa

Debilizmem jest 2021-06-17 16:23:45 Budowanie kolejnego mostu koło mostu a wciąż nie dobudowanie (już dawno) kolejnych mostów na Regalicy i Dziewokliczu i zrobienie z Autostrady Poznańskiej drogi dwujezdniowej o dwupoziomowym skrzyżowaniu w Podjechać nie wspominając. Nic nie robili i dalej nic nie robią aby była alternatywna droga od Odry Zachodniej do Odry Wschodmiej w ścisłym Centrum miasta.

tak myślę... 2021-06-17 16:19:02 Prezydent odpowiedzialny za inwestycje miejskie DO DYMISJI !! Renegocjacja terminów i umów z wykonawcami , praca na 3 zmiany i wysokie kary z niedotrzymania terminów. Tyle na chwile obecną.