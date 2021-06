Zakorkowana główna droga znad morza i trasy alternatywne

Czarna Łąka, Pucice

2021-06-07 12:36:36

Już mi się rz*gać chce, co weekend to samo zakorkowane!!! Nie można się ruszyć z domu!!! Teraz nawet doszło do tego że jeżdżą wewnętrznymi drogami, oczywiście mają prawo tylko niech jeżdżą wolniej bu*aki!!! Może już czas, żeby policja zaczęła w weekendy kierować ruchem w Dąbiu i zakorkowanych Pucicach...