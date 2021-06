Czy odkorkują Szczecin przed wakacjami?

Zaczął się kolejny weekend, który będzie połączony z korkami na wjeździe i wyjeździe ze Szczecina. Tak dzieje się od kilku tygodni, gdyż remontowany jest węzeł Kijewo, który miał być oddany do użytku dwa lata temu. Wykonawca, szczeciński Energopol, niestety nie dotrzymał terminów i zszedł z placu budowy. Jego miejsce zajął Budimex, który ma jeszcze rok na zakończenie budowy.

Zgodnie z harmonogramem wyburzono wiadukt w stronę Stargardu, przez co ruch od strony Kołbaskowa w kierunku morza zamiast dwoma - odbywa się jednym pasem - co powoduje potężne korki, które nasilają się zwłaszcza w weekendy. Wjazd do Szczecina odbywa się także jednym pasem, co jest przyczyną powstawania potężnych korków sięgających Klinisk, a niekiedy nawet dalej. W ostatni długi weekend odcinek wjazdowy do Szczecina wielu kierowców pokonywało niekiedy nawet i trzy godziny (10 km!).

Owszem, można jechać skrótem,

...