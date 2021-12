W czwartek ślisko na drogach regionu. Wypadki i kolizje od rana

Ślisko zrobiło się na drogach województwa zachodniopomorskiego w czwartek. Od rana dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

- W miejscowości Toporzyk samochód osobowy wypadł z drogi. Jedna osoba została poszkodowana - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Przed południem cztery osoby odniosły obrażenia w zderzeniu dwóch samochodów i ciężarówki na drodze krajowej nr 10 w rejonie Wapnicy. W miejscu wypadku DK10 została zablokowana.

W tej samej okolicy doszło też do kolizji. - W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do zderzenia samochodu ciężarowego oraz dwóch osobowych, w trakcie dojazdu do zdarzenia natrafiliśmy na kolejną kolizję, w której uczestniczył wóz strażacki i samochód osobowy - relacjonują druhowie z OSP Recz.

(k)