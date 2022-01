W czwartek prawie 2600 zakażeń SARS-CoV-2 w regionie. Kolejny rekord epidemii

Bez maseczki

2022-01-27 14:39:58

Propaganda i herezja .Nie dam się na to nabrać co w tej chwili wyprawiacie. Im bardziej bniecie w ten fałszywy obraz tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu,że brudna parszywa propaganda ma tylko jeden cel-zastraszyć,wzruszyć poczucie strachu i zagonić do szczepień.Gen buntu mi na to nie pozwala i tego nie zrobię.To ja decyduję o skali zagrożenia i sam oceniam skalę ryzyka dla mnie i mojej rodziny.