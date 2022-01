Nowy rekord pandemii. W kraju w czwartek 57 659 przypadków koronawirusa

Mamy w kraju 57 659 nowych, potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarły 262 zakażone osoby - poinformowało w czwartek o godz. 10.30 Ministerstwo Zdrowia.

To dużo gorsze dane w porównaniu do ubiegłego tygodnia, gdy w czwartek (20 stycznia) było 32 835 potwierdzonych infekcji. Są to rownocześnie rekordowo wysokie notowania w całej pandemii.

Nowe zakażenia dotyczą mieszkańców z województw: śląskiego (8511), pomorskiego (5285), wielkopolskiego (4646), dolnośląskiego (4568), małopolskiego (4281), lubelskiego (3287), łódzkiego (3099), podkarpackiego (2666), zachodniopomorskiego (2575), kujawsko-pomorskiego (2498), warmińsko-mazurskiego (1842), opolskiego (1286), podlaskiego (1187), świętokrzyskiego (1116), lubuskiego (759).

Dwieście sześćdziesiąt pięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 79 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 183 osoby. Razem zmarły 262 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku trwania pandemii: 4 695 435 / 104 636 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

(mh)