W czwartek i piątek wichury w regionie. Najmocniej powieje nad morzem

Dwa ostrzeżenia przed silny wiatrem w województwie zachodniopomorskim wydało w czwartek rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pierwsze mówi o silnym wietrze w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, Koszalinie, koszalińskim, sławieńskim i w Świnoujściu. W czwartek od godz. 15 do godz. 12 w piątek prognozuje się tu wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, południowo-zachodniego i zachodniego, skręcającego wieczorem na północno-zachodni. Stopień zagrożenia został oceniony na drugi w 3-stopniowej skali.

Drugie ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i Szczecina, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego. Od godz. 16 w czwartek do godz. 10 w piątek prognozuje się wystąpienie na ich terenie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich. Stopień zagrożenia został oceniony na pierwszy w 3-stopniowej skali.

