W centrum Szczecina już świątecznie. Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy [GALERIA]

Jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Od piątku 28 listopada aleja Kwiatowa, plac Adamowicza i plac Lotników ponownie zmieniły się w świąteczną przestrzeń pełną stoisk, dekoracji i atrakcji. Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy będzie można odwiedzać niemal do samych świąt. Od 6 grudnia zimowy spacer przez centrum miasta stanie się jeszcze bardziej klimatyczny, bo dołączy jarmark organizowany w Zamku Książąt Pomorskich, który potrwa do 14 grudnia.

Na trzech placach w centrum Szczecina stanęło 85 drewnianych domków z ofertą wystawców z różnych regionów kraju. Oferują dekoracje: stroiki, choinki, ale także ręcznie malowane bombki, świąteczne świece czy drewniane renifery. Nie brakuje stoisk z rękodziełem, ceramiką i lokalnymi pamiątkami. Są też zabawki, tekstylia, regionalne smakołyki czy kawa z lokalnej palarni.

Jarmark ma jak zawsze ofertę gastronomiczną: jest bigos, domowe wędliny, pierogi, langosze, naleśniki, kołacze, gofry czy pierniki. Można wypić kubek gorącej czekolady czy grzańca.

Jednym z elementów, który przyciąga odwiedzających, jest 15-metrowe koło młyńskie ustawione na końcu alei kwiatowej. Z jego gondoli widać oświetlone centrum miasta i główne punkty jarmarku. Na placu Adamowicza na chętnych czeka karuzela wenecka, a na placu Lotników stanął świąteczny wiatrak, przy którego podstawie serwowane są gorące napoje. W świątecznym miasteczku są specjalne strefy fotograficzne.

W chatce świętego Mikołaja na pl. Lotników dzieci mogą wpisać się do pamiątkowej księgi, posłuchać bajek i napisać swój własny list. Domek jest wspólną inicjatywą organizatorów i Anity Matczuk, która – podobnie jak w poprzednich latach – na Pogodnie, przy ul. Jana Styki 33, zbiera listy do Świętego Mikołaja. Wszystkie listy z marzeniami stworzone podczas Jarmarku w Chatce Mikołaja powinny być dostarczone przez nadawców do skrzynki na Pogodnie, skąd później polecą prosto do Laponii.

W programie jarmarku przewidziano również animacje i zabawy dla dzieci, a na placu Lotników wydzielono „Piernikowy zakątek”. W piątkowe wieczory na scenie pojawią się DJ-e, a część jarmarkowej przestrzeni stanie się miejscem wspólnej zabawy przy muzyce. W pozostałe dni będą koncerty, występy chórów oraz kolędowanie.

Na alei kwiatowej działa punkt, w którym można wypisać kartki dla seniorów ze szczecińskich Domów Pomocy społecznej. Mają trafić do adresatów jeszcze przed świętami.

Jarmark jest otwarty według stałych godzin: od poniedziałku do czwartku w godz. 13–20, w piątki do 23, w soboty od 10 do 23, a w niedziele między 10 a 20.

