Świąteczny klimat w centrum miasta. Jarmark już w tym miesiącu

Fot. Dariusz Gorajski

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy powróci w tym roku na ulice miasta. Od 28 listopada do 21 grudnia trzy śródmiejskie place – Lotników, Adamowicza i aleja kwiatowa zamienią się w świąteczne miasteczko.

Drewniane domki, zapach pierników i grzanego wina, muzyka i kolorowe światła wprowadzą mieszkańców i gości w bożonarodzeniowy nastrój. Na stoiskach pojawią się regionalne przysmaki, domowe wypieki, miody, pierogi i gorące dania, a także rękodzieło i pomysły na prezenty – od biżuterii i zabawek po książki i ozdoby choinkowe. W tym roku nie zabraknie też nowych wystawców z oryginalnymi wyrobami.

Na placu Lotników stanie duży podświetlony wiatrak, przy alei kwiatowej pojawi się 15-metrowe koło młyńskie, a na placu Adamowicza karuzela wenecka. W weekendy na scenie przy placu Lotników planowane są występy artystów i koncerty świąteczne.

Organizatorem wydarzenia jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Jarmark będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13-20, w piątki do 23, w soboty od 10 do 23, a w niedziele do 20.

(dg)

