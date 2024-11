Szykuje się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Drewniane domki już stoją. Zakupy i atrakcje ruszą w piątek 29 listopada. Jarmark będzie można odwiedzać do 22 grudnia. Fot. Dariusz GORAJSKI

W tym tygodniu startuje Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydarzenie odbędzie się w alei kwiatowej, na plac Adamowicza oraz plac Lotników. Drewniane domki już się rozkładają, wystawcy otworzą swoje stragany od najbliższego piątku.

W domkach czekać będą blisko 95 wystawców z całej Polski. Ich oferta to jak zawsze zarówno ręcznie robione ozdoby i biżuteria, lokalne przysmaki, takie jak pierogi, grzańce, miody czy aromatyczne pierniki. W alei kwiatowej stanie 15-metrowe koło młyńskie, na placu Adamowicza karuzela wenecka, a plac Lotników ozdobi świąteczny wiatrak.

W każdy weekend jarmarku będą się odbywać wydarzenia artystyczne: koncerty, kolędowanie, animacje dla najmłodszych. Dodatkowo organizowane będą spacery z przewodnikami.

W „Bombkodzielni” będzie można wymieniać ozdoby świąteczne, a w ostatni dzień wydarzenia, za przekazanie karmy dla zwierząt, otrzymać choinkę. Specjalny punkt umożliwi także pisanie listów do samotnych seniorów, by sprawić im odrobinę radości na święta.

Jarmark czynny będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-20, w piątki do 23, a w weekendy od 11 do 21.

(dg)