Uwaga! Silny wiatr, oblodzenia i zamiecie śnieżne w Zachodniopomorskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem, oblodzeniem i burzami śnieżnymi w całym regionie.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h w porywach do 80 km, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Możliwe burze. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w środę (19 stycznia) od godz. 22.00 do godz. 12.00 w czwartek (20 stycznia).

Ponadto Instytucja przestrzega przed oblodzeniem. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2 st. C do 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -3 st. C.Ostrzeżenie stopnia pierwszego obowiązuje w czwartek (20 stycznia) od godz. 2.00 do godz. 10.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

Również Instytut Meteorologii informuje o możliwości wystąpienia burz śnieżnych. W czwartek (20 stycznia) od godz. 4.00 do godz. 10.00 prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, nad morzem od 45 km/h do 60 km/h, w porywach nawet do 100 km/h z północnego-zachodu.

(m)