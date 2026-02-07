Uwaga: nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Znów śliskie chodniki (akt. 2)

Fot. archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenie dla naszego regionu. Tym razem 1 stopnia, a dotyczący marznących opadów na terenie całego woj. Zachodniopomorskiego.

W komunikacie czytamy:

„Obserwowane i nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź". Ostrzeżenie jest ważne do godz. 21.

* * *

- Około 50 ton piachu trafiło w ostatnich dniach na szczecińskie osiedla. Dzięki pomocy Straży Pożarnej i WOPR odbudowujemy nasze zapasy. Pogoda niestety nie ułatwia pracy służb. Zmarznięta ziemia i duża wilgotność powodują, że nawet drobny opad bardzo szybko zamarza. Wiele miejsc, które były już w dobrym stanie, wymaga dziś ponownej interwencji. To niestety nierówna walka. Dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom - jak właśnie przekazał Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Wcześniejsza informacja:

Za sprawą marznącego deszczu oraz osiadającej mgły na chodnikach w Szczecinie znów jest bardzo ślisko. Natomiast otrzymanych najświeższych informacji spółki Tramwaje Szczecińskie i nocnego objazdu technicznego sieci trakcyjnej wynika, iż kursy tramwajów oraz autobusów winny się odbywać bez zakłóceń.

W związku z prognozowanymi na sobotę (7 lutego) opadami deszczu i deszczu ze śniegiem Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego prosi mieszkańców o obserwowanie strony internetowej ZDiTM. Wszystkie ewentualne zmiany w komunikacji będą tam na bieżąco zamieszczane. Szczegółowe informacje są również dostępne pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403.

Ewentualna dynamiczna sytuacja na liniach komunikacyjnych będzie na bieżąco umieszczana na stronie ZDiTM w zakładce „Dla pasażera”.

Przed poślizgiem - na chodnikach i drogach - ostrzega również szczecińska policja.

- Ślisko na drogach i chodnikach. Z zachowajmy szczególną ostrożność. Zwolnijmy, zachowajmy rozwagę i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych - przypomina oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Deszcz i temperatura bliska zeru sprawiają, że nawierzchnia staje się wyjątkowo niebezpieczna. Opady deszczu przy temperaturze oscylującej wokół 0°C powodują, że jezdnie i chodniki są śliskie, a droga hamowania znacząco się wydłuża. Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków, zwiększyć odstęp od innych pojazdów i zachować szczególną uwagę. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.

(Opr. an)

