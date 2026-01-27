Tramwaje w zajezdniach, ZDiTM podstawia autobusy. Komunikacyjny paraliż i dezorganizacja

Od wtorku 27 stycznia w Szczecinie funkcjonuje komunikacja zastępcza. Autobusy jeżdżą zamiast tramwajów, które od poniedziałku zwożone są do zajezdni. Fot. Dariusz Gorajski

Zamarznięta trakcja spowodowała całkowite wyłączenie tramwajów z ruchu. W mieście jeżdżą zastępcze autobusy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa ta trudna dla mieszkańców sytuacja i kiedy tramwaje wyjadą na tory. Wszystko zależy od sytuacji meteorologicznej, a ta - choć łagodniejsza niż w poniedziałkowy poranek - nadal paraliżuje część szczecińskiej komunikacji miejskiej. W dodatku Szczecinianie skarża się na brak klarownych informacji o kursowaniu autobusów, szczegółowych trasach i konkretnych godzinach odjazdów.

Od poniedziałku 26 stycznia, z powodu oblodzenia trakcji i bardzo złych warunków na drogach, Tramwaje Szczecińskie podjęły decyzję o wstrzymaniu kursowania tramwajów i odholowaniu ich z torów do zajezdni. Procedura trwała długo - jeszcze we wtorek tramwaje były zwożone, część z nich przez noc z poniedziałku na wtorek stała na torach w różnych częściach miasta.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w poniedziałek późnym popołudniem prezydent Szczecina Piotr Krzystek zwołał posiedzenie Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego.

Prezydent Piotr Krzystek na Facebooku informuje na bieżąco o sytuacji w mieście. We wtorek rano napisał, że "noc nie przyniosła przełomu jeśli chodzi o kursowanie tramwajów".

Zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski również odniósł się do zaistniałej sytuacji:

- Brygady techniczne cały czas pracują w terenie – trwa holowanie unieruchomionych składów do zajezdni. Stopień oblodzenia trakcji oraz pantografów jest bardzo duży, co uniemożliwia bezpieczne wypuszczenie tramwajów na linie - napisał na swoim profilu na Facebooku. - Prosimy mieszkańców o zaplanowanie porannego dojazdu innymi środkami transportu. Jeżeli tylko warunki się ustabilizują, tramwaje natychmiast wrócą na trasy.

Jak kursuje komunikacja zastępcza?

Mieszkańcy mogą natomiast skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, a rozkłady jazdy podane zostały na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Komunikacja zastępcza jeździ na trasach: Dworzec Niebuszewo – Niemierzyńska – Osiedle Zawadzkiego, autobusy kursują co 15 minut; Gumieńce – Plac Kościuszki, autobusy kursują co 10 minut; Stocznia Szczecińska - Piłsudskiego – Plac Kościuszki, autobusy kursują co 15 minut; Turkusowa – Basen Górniczy, autobusy kursują co 20 minut; Osiedle Zawadzkiego – Mickiewicza - Plac Kościuszki, autobusy kursują co 30 minut; Gocław – Pomorzany, autobusy kursują co 20 minut.

Wydłużono także trasy autobusów: 57 kursuje na trasie Warszewo – Niemcewicza - Al. Wyzwolenia - Pl. Rodła; 61 kursuje na trasie Podjuchy - Potulicka; 87 kursuje na trasie Podbórz - Potulicka; 99 kursuje na trasie Gocław – Kołłątaja; 103 kursuje na trasie Police Rynek –Głębokie - Os. Zawadzkiego.

Zdaniem wielu osób brakuje informacji o zmianach na rozkładach umieszczonych na przystankach autobusowych. Są pasażerowie, którzy donoszą o spóźnieniach autobusów czy przepełnionych pojazdach. Inni narzekają, że na autobus trzeba długo czekać. Nie wszyscy orientują się w podanych przez ZDiTM trasach autobusów, nie wiedzą dokładnie o których godzinach przyjedzie dany autobus i na których przystankach będzie się zatrzymywał.

- Do pracy szłam piechotą, bo nie mogłam doczekać się autobusu - mówi jedna z mieszkanek. - Teraz czekam już 20 minut, może przyjedzie. Nie ma niestety żadnej informacji.©℗

Agata Jankowska

