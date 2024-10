Uwaga na utrudnienia. Wahadłowo na trasie Stobno-Mierzyn

Początek tego 930 metrowego odcinka przeznaczonego do remontu zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Wędrowną i ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie, a jego koniec ulokowany jest w Stobnie. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

To, co zapowiadaliśmy dwa tygodnie temu, właśnie zaczyna być realizowane - chodzi o remont drogi na odcinku Stobno-Mierzyn w powiecie polickim. Wykonawca wprowadza już na tym odcinku czasową organizację ruchu - od wtorku (15 października) obowiązywać ma tu ruch wahadłowy, sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

Inwestycję prowadzi EUROVIA POLSKA – we wtorek ma rozstawiać znaki i przygotowywać plac budowy, a od środy rozpocząć prace związane z frezowaniem nawierzchni.

Początek tego 930 metrowego odcinka przeznaczonego do remontu zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ul. Wędrowną i ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie, a jego koniec ulokowany jest w Stobnie. Zarządca drogi, czyli Powiat Policki, przyznaje, że stan nawierzchni w tym miejscu jest zły – ma liczne łaty, wykruszenia i wyboje oraz spękania i zapadnięcia, które są zlokalizowane najczęściej przy krawędziach drogi.

Termin wykonania remontu to 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych (czyli od dnia 16 września 2024 r.). A jego zakres obejmuje m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie dwóch warstw bitumicznych, wykonanie zbrojenia warstw bitumicznych, częściowo wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, budowę chodnika na odcinku od ul. Wędrownej do ul. Kocanki, budowę chodnika do wysokości posesji nr 2 w Stobnie, wycinkę kilku drzew z uwagi na zły ich stan oraz kolizję z inwestycją; wykonanie cięć technicznych krzewów w celu uzyskania skrajni drogowej, wykonanie poboczy z zagęszczonego frezu, po uprzednim ścięciu nadmiaru gruntu.

Wartość umowy to 1 958 319 zł brutto. Realizacja inwestycji zaplanowana została ze środków budżetowych Powiatu Polickiego oraz z dotacji Polskiego Ładu: Funduszu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi: 1 919 153 zł.

(sag)