Ukryta perełka

Neorenesansowa klatka schodowa wyremontowana została pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Uwagę przechodniów mijających szczeciński plac Zawiszy Czarnego przyciąga wyremontowana kilka lat temu kamienica, w której siedzibę znalazł jeden z hoteli sieci Focus. Nie każdy jednak wie – albo raczej nikt prawie nie wie – o tym, co dokładnie kryje się w murach budynku. Rzeczą interesującą jest gruntownie odrestaurowana klatka schodowa z drugiej połowy XIX wieku.

Budynek powstał w tym samym okresie co zabudowa całej dzielnicy Nowe Miasto, która powstawała od lat 40. do lat 80. XIX wieku. Obszar ten zaczęto zabudowywać na długo przed powstaniem obecnego śródmieścia. Decyzja o wykorzystaniu tych terenów podyktowana była problemami mieszkaniowymi przeludnionego Szczecina, który stłoczony był na niewielkim obszarze pomiędzy fortyfikacjami twierdzy. Na początku lat 70. XIX wieku twierdzę zlikwidowano. Rozebrano fortyfikacje, a następnie rozpoczęto zabudowywanie terenów wykorzystywanych wcześniej w celach wojskowych.

Architektura Nowego Miasta znacznie różni się od architektury dzielnic budowanych po zlikwidowaniu twierdzy. Kamienice w większości są nie trzy-, ale czteropiętrowe. Różni się także ich charakter estetyczny. Nowomiejska architektura jest lekka, powściągliwa i surowa w wyrazie. Można określić ją jako neorenesans z elementami klasycystycznymi, niekiedy też romańskimi. Generalnie – jest to architektura klasycyzująca. W kontraście do niej, estetyka śródmieścia to ciężki neobarok i neorokoko.

Klatka schodowa w budynku hotelu do samego hotelu formalnie nie należy. Nie jest też przez firmę wykorzystywana. Na co dzień pozostaje zamknięta. Nad jej remontem czuwał Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski. Drewnianej balustradzie i schodom nadano kolory zgodne z historycznymi – jest to zgniła zieleń i kolor rudoczerwony. Na suficie klatki znajdują się także malowidła ścienne. Cały wystrój utrzymany jest w stylistyce neorenesansowej. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI