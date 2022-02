Uwaga, może być ślisko. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie ostrzega przed oblodzeniem w województwie zachodniopomorskim.

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 st. C do -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenie stopnia pierwszego w skali trzystopniowej obowiązuje w piątek (11 lutego) od godz. 20.00 do godz. 8.00 w sobotę (12 lutego). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska meteorolodzy oceniają na 70 proc.

