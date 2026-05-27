Utrudnienia w Stargardzie. Zamknięta ulica i zmiany w komunikacji miejskiej

Fot. Wioletta Mordasiewicz

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Stargardzie borykają się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Całkowicie wyłączono z ruchu ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie prowadzone są prace związane z wylewaniem warstwy ścieralnej nawierzchni.

REKLAMA

Utrudnienia potrwają jeszcze w środę, 27 maja. Dotyczą one również komunikacji miejskiej. MPK poinformowało o zawieszeniu kursowania linii nr 5, 10, 14, 15, 32, 33 oraz linii Ogrody przez ul. Krzywoustego. Nieczynne pozostaną przystanki „Bolesława Krzywoustego” oraz „Bolesława Krzywoustego - kolegiata”.

- W tych dniach kierowcy powinni wybrać objazd Obwodnicą Staromiejską, ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bolesława Chrobrego - informuje magistrat. - Na czas robót zmieni się również organizacja ruchu na ul. Kramarskiej i fragmencie ul. Grodzkiej. Nie dojedziemy do parkingu pomiędzy kolegiatą a ratuszem. Nadal zostawimy jednak auta pomiędzy Galerią Starówka a ratuszem. Do tego parkingu dojedziemy ul. Grodzką, która na odcinku od ul. W. Łokietka do ul. Kramarskiej będzie dwukierunkowa. W obu kierunkach przejedziemy również ul. Kramarską.

Wjazd w ul. Kazimierza Wielkiego jest obecnie niemożliwy od strony ulic Portowej, Chrobrego, Kuśnierzy, Krzywoustego oraz Strażniczej. Dodatkowo ulice Krzywoustego i Strażnicza funkcjonują jako ślepe, co może powodować dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców i kierowców próbujących dostać się do centrum.©℗

(w)

REKLAMA