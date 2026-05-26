Stargardzcy policjanci udaremnili włamanie do lokalu gastronomicznego

Policja udaremniła włamanie do lokalu gastronomicznego w Stargardzie. Fot. KPP Stargard

Czujność oraz błyskawiczna reakcja stargardzkich policjantów doprowadziły do zatrzymania dwóch osób podejrzanych o próbę włamania do lokalu gastronomicznego. Do zdarzenia doszło podczas nocnej służby.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o możliwej próbie włamania do jednego z punktów gastronomicznych na terenie Stargardu. Natychmiast ruszyli na miejsce interwencji.

W trakcie patrolu jeden z mundurowych zauważył osobę ubraną w ciemną odzież, która przy pomocy łomu próbowała sforsować drzwi wejściowe do lokalu.

– Gdy sprawca zauważył policjanta, zaczął uciekać – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik KPP Stargard. – Po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany.

Jak się okazało, była to 26-letnia kobieta. Policjanci kontynuowali działania w tej sprawie i już kilka godzin później zatrzymali drugą osobę mającą związek z przestępstwem – 50-letniego mężczyznę.

Oboje usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Dzięki sprawnej interwencji funkcjonariuszy nie doszło do włamania, a sprawcy szybko trafili w ręce policji. ©℗

(w)

