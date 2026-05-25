Pejzaże Tychowa ozdobiły urząd gminy Stargard. Malarstwo pełne pasji

Od lewej: Piotr Kosmal, Anna Wilk i Izabela Betler Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W holu Urzędu Gminy Stargard można oglądać wyjątkową wystawę będącą pokłosiem drugiej edycji pleneru malarskiego w Tychowie. Prace powstały podczas kilkudniowych warsztatów artystycznych, które odbywały się od 16 do 21 lutego w miejscowej świetlicy wiejskiej.

REKLAMA

Ekspozycja prezentuje przede wszystkim zimowe krajobrazy okolic Tychowa, uchwycone w technikach akwareli i akrylu. Obrazy przyciągają uwagę subtelną kolorystyką oraz różnorodnym spojrzeniem autorów na lokalną przyrodę i klimat zimowych dni.

To już kolejna odsłona wystawy. Po raz pierwszy obrazy artystów – amatorów zaprezentowano podczas poplenerowego wernisażu zorganizowanego tuż po zakończeniu wydarzenia. Następnie można je było oglądać w galerii Stargardzkiego Centrum Kultury, a teraz trafiły do siedziby urzędu przy Rynku Staromiejskim. Otwarcia ekspozycji dokonała dyrektor Centrum Kultury w Tychowie.

– Ukazana jest na niej zima oczami artystów, którzy uchwycili piękno krajobrazu i ciszę tej pory roku – mówi Izabela Betler. – Każdy z nich opowiedział swoją historię o miejscu i swoich emocjach.

W tegorocznym plenerze uczestniczyło ponad dwadzieścia osób, dla których malarstwo jest przede wszystkim pasją i sposobem na twórcze spędzanie czasu. Wśród autorów prac znaleźli się: Anna Bielańska, Danuta Bykowski, Ilona Czerkawska, Jadwiga Czubara, Elżbieta Czubara, Agata Drapała, Anna Elster-Myszka, Mirosława Jarmakowska, Marta Kacpura, Honorata Matyga, Halina Pilarczyk, Małgorzata Pomarańska, Joanna Pszczoła, Bożena Socik, Izabela Strzelczyk-Kosmal, Beata Szarmach, Olga Szendrych, Danuta Szudzichowska, Marzena Trzeciak-Tomczyk, Kornelia Tumanowicz, Julia Wojciechowska oraz Oliwer Juszczak.

Jak podkreślają uczestnicy, plener był nie tylko okazją do rozwijania umiejętności artystycznych, ale również do integracji i wymiany doświadczeń. Nad wydarzeniem czuwał komisarz wystawy Piotr Kosmal, artysta plastyk związany ze Stargardzkim Centrum Kultury. Funkcję jego zastępcy pełniła Anna Wilk ze stowarzyszenia BRAMA.

Pierwsza edycja pleneru odbyła się jesienią 2025 roku. Oba wydarzenia zostały sfinansowane przez gminę Stargard i zorganizowane we współpracy ze Stargardzkim Centrum Kultury oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Tychowie. ©℗

(w)

REKLAMA