Utrudnienia w ruchu w związku z procesją w Szczecinie

Wymienione powyżej ulice na czas przemarszu, zostaną wyłączone z ruchu. Zmiany dotyczyć będą także komunikacji miejskiej. W przypadku linii tramwajowych wstrzymane zostaną tramwaje nr.: 7, 8, 9, 10 oraz 11. Autobusy, które w czasie procesji nie będą kursować to: A, B, C, 61, 62, 75, 76, 87 oraz 835.

Komentarze

Spoko 2021-09-13 22:39:33 Opiłowujcie katolików i nie zdziwcie się jak do waszych drzwi zapuka tolerancyjny islam... Wtedy będziecie mieli homoparady i aborcję do woli... Zrozumiecie wtedy co to był katoterror... Powodzenia...

wyszli na ulicę. 2021-09-13 21:42:36 W kościele nie ma boga to wyszli na ulicę szukać boga.

do@Słoneczniak 2021-09-13 20:07:09 Mądry pasterz to podstawa! Brak w naszym kraju na szczeblach władzy (jakiejkolwiek) ludzi prowadzących dialog z innymi. Wszędzie tylko dyktatura i zastraszanie.

Słoneczniak 2021-09-13 19:52:33 W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (a wiec w miejscu gdzie przede wszystkim powinni się zgromadzić wierni rocznicy fatimskiej) właśnie odbywa się procesja bez jakiegoś wielkiego blokowania ulic. Proboszcz Sanktuarium to człowiek który pogadał z mieszkańcami, policją i drogowcami. Procesja na ulicy Łubinowej stwarzała zbyt duże zagrożenie z racji nowej nawierzchni i braku malowania znaków. Procesja jest skromniejsza i nic nie urąga randze uroczystości.

Do gość 2021-09-13 19:09:10 Kogo to obchodzi? To niech jadą sobie do Fatimy paradować, a nie tu utrudniać ludziom życie.

Poldek 2021-09-13 18:52:36 Czy ten radosny korowód blokujący ulice Szczecina będzie urządzany przez katolstwo teraz co miesiąc?

polka 21 2021-09-13 18:17:42 nie moga siedzieć w kościołach i sie modlić, tylko z tym cyrkiem po ulicach łazić?

Mariola 2021-09-13 17:11:20 Procesja to pikuś. Przygotujcie się na blokowanie ulic przez migrantów w trakcie modłów. Modlą się 5 razy dziennie. Prezydent miasta i marszałek wojewodztwa uważają że trzeba pomagać imigrantom i ich zwolennicy to popierają. Dobrze że naszą silną stroną jest tolerancja dla praktyk religijnych co widać w komentarzach. Tolerancja i prawa konstytucyjne!

Gość 2021-09-13 16:53:49 Do "znowu szopki".Nie wypowiadaj się ignorancie,że" bez okazji".Jest ważna rocznica objawień fatimskich,ale nie mam zamiaru wyjaśniać dalej to komuś,kto zvromadzenie religijne nazywa szopką.

do @ Ania 2021-09-13 16:53:29 - LGBT niech siedzi na du(d)ie i na łazi ze swoimi zbokam po ulicach. Co robią "Margoty" z "biedroniami" w swoich "kościołach" to mi lata koło "dzyndzla"!

A szamani 2021-09-13 16:45:52 dalej kręcą lody...

Ania 2021-09-13 16:16:57 Znowu niepotrzebne blokowanie ulic. Niech siedzą w kościołach i tam się modlą.

do skandala! 2021-09-13 15:13:50 Weź i zrób "osiem gwiazdek" z Iwasiów. "Biedronie" dołączą i będzie git. Wolę takie "blokowanie" niż blokowanie "kopaczy gliny"!

skandal 2021-09-13 14:55:53 Katoterror na ulicach Szczecina trwa w najlepsze.