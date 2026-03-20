Utrudnienia w ruchu pod Stargardem. Droga Tychowo – DK10 zamknięta

Fot. Wioletta Mordasiewicz

W związku z postępem prac przy budowie drogi krajowej S10, generalny wykonawca inwestycji – Budimex S.A. – zapowiada czasowe zamknięcie odcinka drogi na trasie Tychowo – DK10.

REKLAMA

Utrudnienia mają rozpocząć się 20 marca. Jak informuje wykonawca, odcinek pozostanie wyłączony z ruchu do czasu wybudowania nowego przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 10 w południowej części MOP Tychowo Południe. Planowane jest jednak przywrócenie przejazdu jeszcze w tym roku.

Kierowcy powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i korzystać z wyznaczonych objazdów. Wykonawca apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Odcinek S10 na trasie Stargard – Suchań będzie miał około 13,8 km długości. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na 2028 rok.

(w)

REKLAMA