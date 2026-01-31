Utrudnienia w ruchu pociągów w regionie

Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polskie Koleje Państwowe i inni przewoźnicy informują o utrudnieniach w ruchu pociągów w województwie zachodniopomorskim. Konsekwencją są zmiany w ruchu pociągów i uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.

Jak informują Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK), przywrócono ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Białuniem a Świnoujściem. Na odcinku Szczecin Dąbie – Goleniów – Białuń linia przejezdna jest po dwóch torach. Również po dwóch torach pociągi trakcją elektryczną mogą poruszać się na całej trasie między Szczecinem a Kostrzynem.

Ekipy techniczne PLK kontynuują działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na linii kolejowej między Białuniem a Świnoujściem. W terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej.

Jak zaznaczono, bieżące informacje przekazywane są podróżnym, w miarę możliwości, na peronach oraz na Portalu Pasażera.

PKP Intercity S.A. (IC) informuje, że w sobotę do godz. 23.59 wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Szczecin Główny – Świnoujście w związku ze wstrzymaniem ruchu pociągów dla trakcji elektrycznej na odcinku Szczecin Główny – Świnoujście. Nastąpi zmiana organizacji ruchu poniższych pociągów: IC 38172/3 "Podhalanin" relacji Zakopane – Świnoujście, IC nr 28170/1 "Ursa" relacji Chełm - Zakopane, IC nr 8308/9 "Wyczółkowski" relacji Świnoujście – Przemyśl Główny, IC nr 8302/3 „Chełmoński” relacji Świnoujście - Szczecin Główny, IC 8112/3 „Podlasiak” relacji Świnoujście - Suwałki oraz IC 1812/3 „Podlasiak” relacji Suwałki - Świnoujście

Na odcinku Świnoujście – Szczecin Główny zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Na tym odcinku uzgodniono honorowanie biletów w pociągach spółki POLREGIO do godz. 23.59.

Koleje Śląskie S.A. poinformowały, że pociąg nr 94727 relacji Katowice 15:54 – Zwardoń (przyjazd o godz. 18.32) był opóźniony na odjeździe o około 30 minut.

PKP S.A. zawiadomiły w piątek, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wszystkie dworce kolejowe w kraju nie będą zamykane na tzw. nocne przerwy techniczne do końca przyszłego tygodnia.

Z kolei POLREGIO poinformowało, że w dniach 1–2 lutego wszystkie kasy biletowe na terenie województwa lubuskiego będą nieczynne. Zakup biletów będzie możliwy w kanałach internetowych, biletomatach oraz u obsługi pociągu (bez pobierania opłaty dodatkowej).

