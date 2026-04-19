Utrudnienia w ruchu na terenie szpitala przy Unii Lubelskiej [GALERIA]

Już od poniedziałku zmiana w ruchu na terenie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej - dla pieszych, aż do piątku, będzie otwarte wejście D, czyli od strony bramy głównej oraz lądowiska. Fot. Arleta Nalewajko

Trwa budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w szpitalu (USK-1 PUM) przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. W związku z kolejnym etapem prac, pojawią się czasowe zmiany w organizacji ruchu na terenie placówki. Zostaną wprowadzone już w poniedziałek (20 kwietnia), a potrwają do piątku.

W tym czasie główny wjazd do szpitala będzie dostępny wyłącznie dla karetek oraz pojazdów budowy. Wszystkie dostawy oraz wjazd pojazdów służbowych będzie się odbywał bramą od strony ul. Unii Lubelskiej, czyli przy budynku Świętego Mikołaja.

Dla pieszych - od strony bramy głównej i lądowiska - będzie otwarte tylko wejście D. Natomiast osoby wchodzące wyjściami E, G lub H będą proszone o przechodzenie wewnątrz budynku szpitala oraz kierowanie się do wyjścia D. W jeden dzień - środę (22 kwietnia) - osoby z niepełnosprawnościami i pacjenci z ograniczoną mobilnością będą mogły korzystać z wejścia B, podczas gdy pozostali użytkownicy nadal będą się poruszać wyłącznie przez wejście D.

- Chwilowe utrudnienia dziś, to wielka zmiana jutro: tworzymy przyszłość pediatrii w regionie. Kontynuujemy intensywne prace związane z budową Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci - inwestycji, która zwiększy możliwości leczenia najmłodszych pacjentów i podniesie komfort opieki - informuje Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie. - Dziękujemy za państwa wyrozumiałość i prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz bieżące komunikaty

(an)

