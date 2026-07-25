Utrudnienia w ruchu na drogach regionu

Fot. Sylwia Dudek

Kierowcy jadący drogą ekspresową S3 w kierunku Szczecina muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Na trasie S3 między węzłami Kliniska a Rzęśnica w kierunku Szczecina zajęty jest pas lewy po kolizji z udziałem trzech samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 10.20.

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Jak podała GDDKiA, przejazd odbywa się pasem prawym. Nie podano informacji o osobach poszkodowanych.

Na drodze S6 między węzłami Kołobrzeg Zach. a Kiełpino w kierunku Szczecina na wysokości miejscowości Siemyśl doszło do pożaru samochodu osobowego. Jezdnia jest zablokowana, wprowadzono objazd od węzła Kołobrzeg Zach. drogą DW 162 i DW 112 do węzła Wicimice.

Utrudnienia w ruchu występują także między węzłami Gryfino i Klucz na S3. Na wysokości Radziszewka doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Ruch w kierunku Szczecina odbywa się pasem awaryjnym.

Na drodze A6/S3 w kierunku Świnoujścia i Gdańska z powodu dużego natężenia ruchu utworzyły się zatory na odcinku około 12 km.

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