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Wznowiono ruch na S3 pod Szczecinem. Po zderzeniu czterech pojazdów (akt. 1)

Data publikacji: 13 lipca 2026 r. 15:12
Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2026 r. 19:27
Wznowiono ruch na S3 pod Szczecinem. Po zderzeniu czterech pojazdów
Fot. Dariusz R. Janowski  

Wznowiono ruch jednym pasem drogi S3 w kierunku Szczecina - poinformowała w poniedziałek GDDKiA. Utrudnienia na ekspresówce między Goleniowem a Kliniskami spowodowane są wypadkiem z udziałem czterech pojazdów.

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Po wypadku w okolicach miejscowości Rurzyca, kilka kilometrów od Szczecina, jedna jezdnia S3 była zablokowana. Po godz. 16.20 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wznowiono ruch lewym pasem. Nieco wcześniej dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie w komunikacie wyjaśniał, że „policja rozpoczęła rozładowywanie zatoru”.

Utrudnienia na „trójce” pod Szczecinem spowodował wypadek z udziałem czterech pojazdów: ciężarowego, busa dostawczego i dwóch aut osobowych (początkowo GDDKiA podawała informacje o zderzeniu trzech samochodów). Na miejscu działały służby medyczne (dwie osoby zostały ranne), policja, strażacy. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi, od węzła Goleniów Południe, przez Rurzycę i Kliniska.

GDDKiA informowała, że zator na S3 przed Szczecinem ma ok. 6 km. Po godz. 16.30 nadal obserwowane jest spowolnienie ruchu. GDDKiA w komunikacie zaznaczyła, iż utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę.

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Wcześniejsza informacja: 

Po wypadku na S3 między Goleniowem a Kliniskami droga ekspresowa w kierunku Szczecina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku.

O wypadku na S3 między węzłami Goleniów Południe i Kliniska poinformowała w poniedziałek po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

„Zderzenie dwóch samochodów osobowych i pojazdu dostawczego. Jezdnia w kierunku Szczecina zablokowana” – przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA.

Służby drogowe podały, że w wypadku dwie osoby zostały ranne. Oceniono, że utrudnienia na S3 mogą potrwać do godz. 16.30.

„Policja kieruje na objazd od węzła Goleniów Płd. przez Rurzycę, Kliniska do węzła Kliniska” – wyjaśniono w komunikacie GDDKiA.

Z utrudnieniami muszą liczyć się jadący S3, od Świnoujścia i Międzyzdrojów, a także podróżujący drogą S6 od strony Kołobrzegu i Koszalina. Dwie ekspresówki łączą się na węźle Goleniów Północ i stamtąd S3 prowadzi w kierunku Szczecina. Na odcinku kilku kilometrów jest ona zakorkowana.

Spowolnienie ruchu obserwowane jest również na drugiej jezdni S3, prowadzącej ze Szczecina nad morze, bo w okolicy Klinisk przed godz. 14.00 doszło do kolizji trzech samochodów. Nie ma poszkodowanych, ale jeden pas jest zablokowany.

Logo PAP Copyright

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