Utrudnienia w Dąbiu. Objazdy dla autobusów

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z rozpoczynającymi się robotami budowlanymi przy budowie węzła przesiadkowego SKM Dąbie (Północ) od poniedziałku 28 sierpnia do odwołania autobusy linii 64, 77, 97, 522 i 533 będą kursowały zmienioną trasą.

– Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Stacyjna od skrzyżowania z ul. Racławicką do skrzyżowania z ul. Pomorską. Ruch zostanie skierowany objazdem od ul. Racławickiej za mostem nad rzeką Płonią skręt w prawo w ul. Nurkową, dalej skręt w lewo w przygotowany łącznik do ul. Stacyjnej, skręt w lewo w ul. Stacyjną, skręt w lewo w ul. Racławicką i powrót przez ul. Racławicką do skrzyżowania z ulicami Newtona, Goleniowską i Pomorską – informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Przystanki „Dąbie Dworzec” zostaną przeniesione na przeciwną stronę jezdni i zlokalizowane przed skrzyżowaniem z ul. Nurkową. Rozkłady jazdy nie ulegną zmianie.

(t)