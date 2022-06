Awaria autobusu na przystanku przy Bramie Portowej wymusiła zmianę trasy tranwajow linii 2 i utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 76, B i C.

Tramwajowe "dwójki" przez kilkanaście minut kursowały ze Stoczni Szczecińskiej do Bramy Portowej i dalej do Gumieniec, natomiast autobusy w kierunku mostu Długiego korzystamy przed skrętem w lewo z przystanku do prawoskrętu.

Uszkodzony autobus ok. godz. 16 udało się uruchomić i sytuacja pomału wraca do normy.

Tekst i foto: ToT