Utrudnienia na ul. Granitowej

Od wtorku do piątku (11-14.02.) kierowcy poruszający się ulicą Granitową w Podjuchach muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. ZWiK będziemy realizować prace związane z regulacją zapadniętych studni. Ponieważ będą się one odbywać na jezdni, kierowcy są proszeni o szczególną ostrożność.

- Ferie zimowe to najlepszy czas na wykonanie najbardziej uciążliwych dla kierowców prac - mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK. - Mniejszy ruch zminimalizuje potencjalne korki. Do wyregulowania jest siedem studni na ulicy Granitowej na odcinku od sklepu Lidl do wiaduktu kolejowego. Do prac będziemy przystępować po godzinie 7 rano, by po zrealizowaniu naszego zadania do dzieła mogli przystąpić drogowcy i położyć asfalt. W ten sposób uda nam się wykonać naprawę 2 miejsc jednego dnia.

Na ulicy Granitowej jest duże natężenie ruchu pojazdów, także ciężarowych, co jest główną przyczyną uszkodzenia urządzeń w drodze. Ich regulacja poprawi komfort i bezpieczeństwo kierowców.

(K)