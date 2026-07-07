Wtorek, 07 lipca 2026 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

Utrudnienia na północy Szczecina. Będą frezować nawierzchnię

Data publikacji: 07 lipca 2026 r. 10:09
Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2026 r. 10:09
Utrudnienia na północy Szczecina. Będą frezować nawierzchnię
Zapowiadane prace są częścią budowy Trasy Północnej, jednej z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Szczecinie. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Mieszkańcy północnych osiedli Szczecina muszą przygotować się na chwilowe utrudnienia. W środę i czwartek (8–9 lipca) wykonawca Trasy Północnej przeprowadzi frezowanie nawierzchni na ul. Ogrodniczej oraz na odcinku ul. Ostoi-Zagórskiego – od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do skrzyżowania z ul. Księżnej Ludgardy.

REKLAMA

W czasie prowadzonych robót mogą występować okresowe problemy z wjazdem i wyjazdem z posesji. W związku z tym wykonawca apeluje do mieszkańców o nieparkowanie samochodów wzdłuż jezdni i na chodnikach w rejonie prowadzonych prac oraz o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów poza obszar robót. Zaleca także zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu placu budowy.

Prace są częścią budowy Trasy Północnej, jednej z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Szczecinie. Projekt obejmuje budowę nowej dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Łączną z ul. Szosa Polska, a także układu rond, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, nowego oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W kolejnym etapie powstanie połączenie z planowaną obwodnicą Polic.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka STRABAG. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 190 mln zł.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA