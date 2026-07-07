Utrudnienia na północy Szczecina. Będą frezować nawierzchnię

Zapowiadane prace są częścią budowy Trasy Północnej, jednej z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Szczecinie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Mieszkańcy północnych osiedli Szczecina muszą przygotować się na chwilowe utrudnienia. W środę i czwartek (8–9 lipca) wykonawca Trasy Północnej przeprowadzi frezowanie nawierzchni na ul. Ogrodniczej oraz na odcinku ul. Ostoi-Zagórskiego – od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą do skrzyżowania z ul. Księżnej Ludgardy.

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W czasie prowadzonych robót mogą występować okresowe problemy z wjazdem i wyjazdem z posesji. W związku z tym wykonawca apeluje do mieszkańców o nieparkowanie samochodów wzdłuż jezdni i na chodnikach w rejonie prowadzonych prac oraz o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów poza obszar robót. Zaleca także zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu placu budowy.

Prace są częścią budowy Trasy Północnej, jednej z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Szczecinie. Projekt obejmuje budowę nowej dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Łączną z ul. Szosa Polska, a także układu rond, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, nowego oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W kolejnym etapie powstanie połączenie z planowaną obwodnicą Polic.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka STRABAG. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 190 mln zł.

(k)

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