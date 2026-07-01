Utrudnienia na Gumieńcach. Kolejny etap wymiany wodociągu

Trwa wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulic Wrocławskiej, św. Kingi, Wileńskiej i Białostockiej. Wykonawca zakończył już prace na części odcinków i rozpoczął kolejny etap inwestycji, obejmujący skrzyżowanie ulic Wrocławskiej i św. Kingi.

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Na czas robót na skrzyżowaniu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia, związane z wymianą wodociągu metodą wykopu otwartego, mają potrwać około czterech dni.

Od przyszłego tygodnia prace rozpoczną się także na ul. Wrocławskiej, między ul. św. Kingi a ul. Okulickiego. Choć nowa sieć będzie układana głównie pod chodnikiem, kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicach poprzecznych oraz ruchem pojazdów budowlanych.

Roboty zakończyły się już na odcinku ul. św. Kingi między ul. Okulickiego a ul. Wrocławską oraz na ul. Wileńskiej między ul. św. Kingi a ul. Katowicką. Obecnie prace prowadzone są także na ul. Wileńskiej, między ul. Jagodową a ul. Wrocławską, oraz na ślepym odcinku ul. Białostockiej.

Inwestycja obejmuje wymianę ponad 1,5 km starej sieci wodociągowej. Jej zakończenie planowane jest na koniec tego roku.

(k)





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