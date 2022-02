Utrudnienia na kolejowej linii ze Szczecinka

Maszynista

2022-02-25 12:58:53

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie - i wszystko jasne. To niestety zakład najgorzej w Polsce utrzymujący tory kolejowe, który tylko czeka na wielkie modernizacje ze środków unijnych, a sam ich później nie utrzymuje. Linia nr 405 i 404 to ciąg od Piły przez Szczecinek do Kołobrzegu, który jest w fatalnym stanie a prędkości maksymalne są mocno zawyżone jak na stan techniczny tej linii. Wykolejenie pociągu było tylko kwestią czasu i obawiam się, że to nie ostatni taki przypadek.