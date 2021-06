Utrudnienia na A6, płonęły 2 czołgi

Podczas konwoju wojskowego w sobotę ok godz. 11.50 na autostradzie A6 w kierunku Kołbaskowa na wysokości ulicy Seledynowej doszło do zderzenia dwóch czołgów bez amunicji przewożonych na lawetach. W wyniku zdarzenia nad Szczecinem pojawiły się gęste kłęby dymu. To efekt zapalenia się czołgów. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał.

- Sytuacja jest już opanowana, w wyniku pożaru doszło do wybuchu opon - poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mł. kpt. Franciszek Goliński.

Autostrada A6 w obu kierunkach jest zablokowana. Policjanci na miejscu zawracają kierowców. Utrudnienia w kierunku Kołbaskowa mogą potrwać do trzech godzin, natomiast w kierunku Świnoujścia - do godziny.

(KK)