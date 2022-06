Urząd Wojewódzki zniechęcił młodzież? Dworzec bez wolontariuszy

- Lista instytucji jest długa. Lista osób prywatnych jeszcze dłuższa. Na początku był chaos i wielka improwizacja. Potem się zorganizowaliśmy, ale dawano nam do zrozumienia, ze nie ma tu dla nas miejsca. Nie tak to powinno wyglądać - stwierdza Filip Malejewski, koordynator wolontariuszy. - W środowy wieczór wraz z grupką współpracowników ogłosił koniec pomocy udzielanej przez wolontariuszy uchodźcom z Ukrainy na szczecińskim dworcu PKP.

Po napaści Rosji na Ukrainę do wolontariatu na szczecińskim dworcu tylko w ciągu pierwszej doby zgłosiło się 700 osób. W 42 dni kierowcy-ochotnicy wykonali 292 kursy, przewożąc 753 osoby. Osoby niosące pomoc i wsparcie uchodźcom przepracowały na dworcu ok. 15 tys. godzin - oficjalnie, bo nie wszystkie zapisywano. Liczyła się praca, nie biurokracja. Zrobionych i rozdanych kanapek, podobnie jak gorących posiłków czy zabawek dla dzieci nikt nie liczył.

- Coraz częściej dawano nam do zrozumienia, że jesteśmy tu niepożądani - mówi Alina, jedna z wolontariuszek. - Sugerowano, że osoby nieletnie, a takich w naszym gronie jest wiele, nie mają prawa przebywać na dworcu! Sprawdzano nam dokumenty, a przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego zabierali wolontariuszom kamizelki lub żądali okazania paragonów za ich zakup!

Urząd Wojewódzki prowadzi jedynie punkt informacyjny. Uchodźcom - niezależnie od tego czy uciekają z Ukrainy, czy wracają do ojczyzny, nie udziela wsparcia psychologicznego, nie pomaga w żaden konkretny sposób.

- Każdej nocy z Niemiec przybywa kilkadziesiąt osób. Do Szczecina trafiają o godz. 1.30 i czekają do rana na pociąg do Przemyśla. Z kolei z Przemyśla przyjeżdżają kolejni uciekinierzy, do których fala wojenna dopiero dotarła - tłumaczy Filip Malejewski. - Nie wiem, na jaką pomoc będą mogli liczyć ze strony ZUW, bo nas tu już nie ma.

- Coś się kończy, coś się zaczyna. Znikamy z dworca, ale będziemy w innych miejscach prowadzić projekty i programy dla dzieci - zapewnia Daria. - Będziemy też na festiwalu Pol'and'Rock.

Rozmowy w tej sprawie - z Urzędem Marszałkowskim - są w toku.

- Urząd Marszałkowski udzielił nam finansowego wsparcia, w wysokości 20 tysięcy złotych - mówi Filip Malejewski. - To kropla w morzu potrzeb, ale była to realna pomoc. O współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim nie będę się wypowiadał, bo jej praktycznie nie było. Po złożeniu projektu przez 6 tygodni nikt się nie zainteresował naszymi dokumentami. Na co dzień naszym wolontariuszom dawano za to do zrozumienia, że jesteśmy tu niepożądani. ©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI