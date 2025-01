Uroczystość Objawienia Pańskiego. Ważne święto w Kościele katolickim

Orszak Trzech Króli co roku 6 stycznia odbywa się także w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana także jako Święto Trzech Króli, obchodzona jest w Kościele katolickim 6 stycznia. To jedno z najstarszych i najważniejszych świąt liturgicznych, upamiętniające objawienie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich narodów. Wydarzenie ma bogatą historię i głębokie znaczenie duchowe łącząc tradycję religijną ze zwyczajami kulturowymi.

Pierwsze wzmianki o obchodach Objawienia Pańskiego sięgają III wieku, kiedy to kościół na Wschodzie rozpoczął świętowanie tego dnia jako pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Z czasem uroczystość ta zyskała szersze znaczenie, obejmując również hołd Trzech Mędrców (znanych również jako Trzej Królowie lub Magowie), którzy według Ewangelii św. Mateusza przybyli z dalekich stron, by oddać pokłon Dziecięciu Jezus.

Na Zachodzie święto przyjęło się w IV wieku i stopniowo nabierało charakteru wielowymiarowego. Symbolizowało objawienie się Boga człowiekowi w trzech wydarzeniach: pokłonie Mędrców, chrzcie Jezusa w Jordanie oraz cudzie w Kanie Galilejskiej.

Głębokie znaczenie symboliczne

W Kościele katolickim Uroczystość Objawienia Pańskiego podkreśla uniwersalność zbawienia, które Jezus przynosi wszystkim narodom. W osobach Trzech Mędrców dostrzega się reprezentantów całego świata, którzy uznają Jezusa za Króla i Zbawiciela. Dary przyniesione przez Mędrców – złoto, kadzidło i mirra – mają głębokie znaczenie symboliczne: złoto oznacza królewskość, kadzidło boskość, a mirra zapowiada cierpienie i śmierć Chrystusa.

W tym dniu Kościół przypomina wiernym o powołaniu do głoszenia Ewangelii wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, kultury czy statusu społecznego. Jest to wezwanie do świadectwa wiary i jednocześnie zaproszenie do odkrywania obecności Boga w życiu codziennym.

Święto Trzech Króli w Polsce

W Polsce Święto Trzech Króli ma szczególny wymiar. Po ponad 50 latach przerwy, w 2011 roku ponownie zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Wierni uczestniczą w uroczystych mszach świętych, podczas których święci się kredę i kadzidło. Kredą oznacza się drzwi domów literami „C+M+B”, co może być interpretowane jako imiona Mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar, lub jako łacińska fraza „Christus Mansionem Benedicat” („Niech Chrystus błogosławi ten dom”).

W wielu miastach, w tym także w Szczecinie, tego dnia odbywają się orszaki Trzech Króli, barwne procesje uliczne, które gromadzą tysiące uczestników. Jest to nie tylko wyraz wiary ich uczestników, ale także okazja do integracji lokalnych społeczności.

(k)