Z radością w Orszaku Trzech Króli

Nie wiesz ze to był dobry kolega prezia Krzystka ? Razem byli w PO i razem się wyłamali, aby piastowac swoje urzędy. Kto z radnych śmiał sprzeciwić się nazwie placu ? Do dziś wdowa po Adamowiczu kluczy bo nic nie jest w stanie wytłumaczyć. Mętna woda - dobre ryby !

przecież to jest wyjaśnione - w czasie wojny znaleźli walizkę z pieniędzmi - wszyscy wiemy czyje pieniądze to były (bo nikt inny pieniędzy nie miał).

Fajnie się pieklisz, he he!

...ot cała lewacka miłość i tolerancja w poniższych wpisach.Od 6 lat słyszę,że to już koniec PIS-u i demokracji...a słupki poparcia ani drgną.Lewactwo dostaje wścieklizny.Jest wycie?ZNAKOMICIE!!!

Ty zajmij się lepiej meilami Dworczyka , tam cała prawda o was wyznawcach PIS i Jarosławie Polskę Zbawie :)) Polski Wał i temu podobne ... Wasz koniec już blisko , a na razie taplajcie się w swoim szambie powodzenia ... nikt z oszołomami dyskutował nie będzie , bo szkoda czasu i energii , a ona zdrożała za rządu PIS najbardziej od II wojny światowej .... próbuj to przekuć w sukces !

Odezwały się nożyce? Macica zabolała? Myślisz pachołku, ze jak sypniesz wyzwiskami to zasypiesz rzeczywistość? Ludzie was widzą.

Jak z-Lewactwo i Czerwone blyskawice moga Maszerowac, Maniffestowac i Protestowac... to i Sukienkowi moga rowniez...!/!

Skoro tak , to się zatrudnij za szczudlarza , a nie puszczaj bąków na forum :)))

Przypomnij kiedy to było , a co mamy teraz?? Ty z archiwum IPN piszesz ??? Buhahaha....

do @Cierpliwy

Miś

2022-01-06 18:38:18

To urocze! To ci sami szczudlarze, którzy wespół z bębniarzami niedawno skakali po "Placu Gdańskiego Oligarchy" wykrzykując "coś tam Pis" wywijali trochę innymi kolorystycznie (tęczowymi) tkaninami i wołali, żeby obecna władza wyp... to znaczy "oddaliła sie pospiesznie"? Imponujący, zaiste imponująca dialektyka! Ciekawe z jakim przesłaniem przedefiluja jutro?