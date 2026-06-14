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Uroczysta parada na zakończenie Zjazdu Hanzy [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 14 czerwca 2026 r. 19:16
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2026 r. 19:21
Uroczysta parada na zakończenie Zjazdu Hanzy
Fot. Wioleta Mordasiewicz  

Uroczystym przemarszem po Starym Mieście zakończył się dziś w Stargardzie 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Później na Rynku Staromiejskim odbyło się przekazanie flagi kolejnemu miastu. 

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W przyszłym roku 47. Międzynarodowy Zjazd Hanzy zorganizuje niemiecki Brunszwik. Jan Lindenau, prezydent Międzynarodowego Związku Miast Hanzy, burmistrz Lubeki przekazał flagę burmistrzyni Brunszwiku Cristinie Antonelli - Ngameni. Dni Hanzy trwały w Stargardzie od 11 czerwca. Miasto przez cztery dni gościło przedstawicieli 84 miast hanzeatyckich z 11 krajów Europy.

Wioleta Mordasiewicz 

Film: Wioleta Mordasiewicz 

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