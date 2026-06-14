Uroczysta parada na zakończenie Zjazdu Hanzy [GALERIA, FILM]

Fot. Wioleta Mordasiewicz

Uroczystym przemarszem po Starym Mieście zakończył się dziś w Stargardzie 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Później na Rynku Staromiejskim odbyło się przekazanie flagi kolejnemu miastu.

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W przyszłym roku 47. Międzynarodowy Zjazd Hanzy zorganizuje niemiecki Brunszwik. Jan Lindenau, prezydent Międzynarodowego Związku Miast Hanzy, burmistrz Lubeki przekazał flagę burmistrzyni Brunszwiku Cristinie Antonelli - Ngameni. Dni Hanzy trwały w Stargardzie od 11 czerwca. Miasto przez cztery dni gościło przedstawicieli 84 miast hanzeatyckich z 11 krajów Europy.

Wioleta Mordasiewicz

Film: Wioleta Mordasiewicz

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