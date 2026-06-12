Deszcz nie zatrzymał święta Hanzy. Barwna parada przeszła ulicami Stargardu [GALERIA, FILM]

Barwna Parada Miast Hanzeatyckich oficjalnie zainaugurowała w Stargardzie 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Mimo ulewy, która rozpoczęła się wraz ze startem przemarszu, uczestnicy nie tracili dobrych nastrojów. Delegaci z 84 miast Nowej Hanzy, mieszkańcy i goście wspólnie rozpoczęli wczoraj czterodniowe święto europejskiej wspólnoty hanzeatyckiej.

REKLAMA

Parada wyruszyła z placu przed Stargardzkim Centrum Kultury i przeszła ulicą Stefana Czarnieckiego przez Stare Miasto aż do amfiteatru. Uczestnikom towarzyszył deszcz, jednak historyczne stroje, kolorowe parasole i płaszcze przeciwdeszczowe tylko dodały wydarzeniu wyjątkowego klimatu. Delegaci witali mieszkańców okrzykami „Dzień dobry Stargard!”, a stargardzianie odpowiadali im równie entuzjastycznie, machając i pozdrawiając gości na całej trasie przemarszu.

Na czele pochodu maszerowała orkiestra dęta Big Band z Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. Po kilkunastu minutach deszcz ustąpił, a uczestnicy mogli kontynuować świętowanie już w bardziej sprzyjającej aurze. Wieczorem w amfiteatrze odbyło się oficjalne otwarcie 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Każda delegacja została przywitana osobno, a gospodarze podkreślali wyjątkowy charakter wydarzenia.

- Zobaczycie nasze kochane miasto, piękne kulturą, zabytkami, pięknie rozwijające się gospodarką; miasto, które pozostanie w waszych sercach na zawsze - mówił podczas inauguracji Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Burmistrz Lubeki Jan Lindenau, przewodniczący Związku Hanzy, w czasie ceremonii otwarcia wręczył prezydentowi Stargardu marcepanowe ciastko, z którego słynie niemiecka Lubeka, siedziba Międzynarodowego Związku Miast Nowej Hanzy.

Po części oficjalnej rozpoczął się koncert w amfiteatrze. Na scenie wystąpili Orchestra Marini oraz Małgorzata Nowak, Adriana Bąk, Mateusz Tarkowski i Nailah Vitha.

Stargard jako gospodarz tegorocznego zjazdu stał się na kilka dni sercem hanzeatyckiej Europy. Miasto odświętnie udekorowane tętni kolorami, muzyką i atmosferą międzynarodowego święta, które potrwa do niedzieli.

Tekst, fot. i film Wioletta Mordasiewicz

REKLAMA