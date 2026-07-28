Gangster i pseudokibic zatrzymani ws. pobicia ukraińskiej pary (akt. 1)

Stopklatka z filmu zamieszczonego na Facebooku przez jednego ze świadków zdarzenia.

Zatrzymani w sprawie pobicia we Wrocławiu ukraińskiej pary to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością, bokser walczący na gołe pięści oraz pseudokibic, walczący w MMA - napisała we wtorek „Gazeta Wyborcza”.

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W niedzielę 26 lipca na ul. Okulickiego we Wrocławiu doszło do pobicia 20-latki oraz 21-latka narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Policjanci zatrzymali w poniedziałek dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu - 27-latka i 45-latka.

Jak poinformowała we wtorek „Gazeta Wyborcza”, „jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic, walczący w MMA”.

„GW” dotarła do nagranego na platformie YouTube wywiadu, jakiego jeden z podejrzanych - Adam C. udzielił dwa lata temu. „Po swojej pierwszej walce - przegranej – przyznał, że trenował od dwóch miesięcy, bo wcześniej odsiedział dziesięcioletni wyrok” - czytamy.

Według „Wyborczej” Adama C. rozpoznano na nagraniu z monitoringu po bandażu na lewej nodze. Mężczyzna miał wcześniej wejść z kolegą w czerwonej koszulce do sklepu i ustawić się w kolejce przed 20-letnią Anastasię. Gdy kobieta zwróciła mu uwagę, opuścił lokal wraz z towarzyszem. Po wyjściu ze sklepu, Anastasia włączyła kamerę w telefonie.

„Pierwsze sekundy nagrania pokazują, jak mięśniak z bandażem na nodze uderza pięścią w twarz Maksyma. Po chwili widać, że obok stoi kolega w czerwonej koszulce. (...) Kamera pokazuje jego prawą rękę, zaciskającą się w pięść, zamach i potężny cios w głowę Anastasii”.

20-letnia Ukrainka zaczęła wzywać pomoc, a scenie przyglądali się stojący przy jasnozielonym sportowym aucie kobieta i mężczyzna, który później dołączył do napastników. „Jak się dowiadujemy, drugi z zatrzymanych to właśnie ten w żółtej koszulce ze sportowego samochodu” - pisze „GW”.

O zatrzymaniu agresorów pierwszy poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław” – poinformował.

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Wcześniejsza informacja

Policja poszukuje sprawców pobicia pary obywateli Ukrainy – kobiety i mężczyzny – na wrocławskim Zakrzowie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała policjantka. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Pobicie kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

Policja poszukuje sprawców pobicia.

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