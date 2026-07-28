Wtorek, 28 lipca 2026 r. 
REKLAMA 23 szczecin
REKLAMA

Gangster i pseudokibic zatrzymani ws. pobicia ukraińskiej pary (akt. 1)

Data publikacji: 27 lipca 2026 r. 13:05
Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2026 r. 12:20
Gangster i pseudokibic zatrzymani ws. pobicia ukraińskiej pary
Stopklatka z filmu zamieszczonego na Facebooku przez jednego ze świadków zdarzenia.  

Zatrzymani w sprawie pobicia we Wrocławiu ukraińskiej pary to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością, bokser walczący na gołe pięści oraz pseudokibic, walczący w MMA - napisała we wtorek „Gazeta Wyborcza”.

REKLAMA

W niedzielę 26 lipca na ul. Okulickiego we Wrocławiu doszło do pobicia 20-latki oraz 21-latka narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Policjanci zatrzymali w poniedziałek dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu - 27-latka i 45-latka. 

Jak poinformowała we wtorek „Gazeta Wyborcza”, „jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic, walczący w MMA”.

„GW” dotarła do nagranego na platformie YouTube wywiadu, jakiego jeden z podejrzanych - Adam C. udzielił dwa lata temu. „Po swojej pierwszej walce - przegranej – przyznał, że trenował od dwóch miesięcy, bo wcześniej odsiedział dziesięcioletni wyrok” - czytamy.

 Według „Wyborczej” Adama C. rozpoznano na nagraniu z monitoringu po bandażu na lewej nodze. Mężczyzna miał wcześniej wejść z kolegą w czerwonej koszulce do sklepu i ustawić się w kolejce przed 20-letnią Anastasię. Gdy kobieta zwróciła mu uwagę, opuścił lokal wraz z towarzyszem. Po wyjściu ze sklepu, Anastasia włączyła kamerę w telefonie.

„Pierwsze sekundy nagrania pokazują, jak mięśniak z bandażem na nodze uderza pięścią w twarz Maksyma. Po chwili widać, że obok stoi kolega w czerwonej koszulce. (...) Kamera pokazuje jego prawą rękę, zaciskającą się w pięść, zamach i potężny cios w głowę Anastasii”.

20-letnia Ukrainka zaczęła wzywać pomoc, a scenie przyglądali się stojący przy jasnozielonym sportowym aucie kobieta i mężczyzna, który później dołączył do napastników. „Jak się dowiadujemy, drugi z zatrzymanych to właśnie ten w żółtej koszulce ze sportowego samochodu” - pisze „GW”.

O zatrzymaniu agresorów pierwszy poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław” – poinformował. 

***

Wcześniejsza informacja

Policja poszukuje sprawców pobicia pary obywateli Ukrainy – kobiety i mężczyzny – na wrocławskim Zakrzowie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała policjantka. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Pobicie kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

Policja poszukuje sprawców pobicia.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

23 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA