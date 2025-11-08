Sobota, 08 listopada 2025 r. 
Upamiętnią Jana Krzysztonia. Wspólnie dla Bukowa

08 listopada 2025 r.
Ostatnia aktualizacja: 08 listopada 2025 r. 07:46
Fot. Pomorskie Towarzystwo Historyczne  

W sobotę 8 listopada o godz. 10 odbędzie się otwarcie pomnika krajoznawcy, regionalisty, pasjonata Pomorza Jana Krzysztonia (1948-2021) przy wieży widokowej przy Wodozbiorze. Pod pomnikiem zostanie zakopana kapsuła czasu z dokumentami, do których będą mogli się wpisać wszyscy obecni. Na spotkanie zapraszają Rada Osiedla Bukowo wspólnie z Markiem Łuczakiem, Pomorskim Towarzystwem Historycznym i Lasami Miejskimi. W planach jest też sprzątanie lasu, a na zakończenie grill (organizatorzy proszą o zabranie kiełbasek).

(K)

