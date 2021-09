Upadło i (tym razem) nie raniło. W parku Żeromskiego: uwaga na drzewa

Wiekowy dąb o pięknej koronie, a jednak to właśnie z niego odłamał się potężny konar. Spadając na często uczęszczaną alejkę, prowadzącą od ul. Starzyńskiego w stronę Hotelu Park oraz budynku ZUS przy ul. Matejki.

- Bez wyraźnej przyczyny - jak zwraca uwagę nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji) - bo ani ostatnio szczególnie wiało, ani też padało. Co każe się zastanowić nad kondycją wszystkich drzew w całym parku Żeromskiego. Gros z nich to potężne wiekowe okazy. Dlatego zastanawiam się, czy nie dobiegają krańca swej żywotności.

Od lat szczecinianie oraz radni z komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska postulują rewitalizację zabytkowego parku Żeromskiego. Magistrat od dwóch lat dysponuje pełną inwentaryzacją tutejszej zieleni. W efekcie… Nic się nie zmienia.

Nawet gdy „Kurier" w ostatnich miesiącach zwracał uwagę na konieczność usunięcia dwóch - w tym pomnikowego - buków: martwych, a więc zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mieniu znacznych rozmiarów. Pierwszy - tkwi na skraju parku w rejonie ul. Wawelskiej i Henryka Pobożnego. Drugi - tuż przy alejce równoległej z ul. Zygmunta Starego, na odcinku pomiędzy ul. Jana Matejki oraz Teofila Starzyńskiego. Ich ogromne korony są bezlistne, a pnie wypróchniałe. I niezmiennie: mogą zabić. ©℗

(an)