Te drzewa mogą zabić!

Są wiekowe. Ich korony górują nad kalenicami pobliskich kamienic. Jedno ma status pomnika przyrody. Oba - jak cały okalający je park - są w pieczy konserwatora zabytków. Mowa o dwóch bukach na obrzeżach parku Żeromskiego: martwych, a więc zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia znacznych rozmiarów.



Pierwszy - tkwi na skraju parku w rejonie ul. Wawelskiej i Henryka Pobożnego. Drugi - tuż przy alejce niemal równoległej z ul. Zygmunta Starego, na odcinku pomiędzy ul. Jana Matejki oraz Teofila Starzyńskiego. Ich ogromne korony są suche, pozbawione liści, a pnie wypróchniałe. Wyraźnie widać, jak łuszczy się i obsypuje ich zbutwiała kora.

- Oba buki obumarły. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To drzewa beztwardzielowe. Co znaczy, że szybko ulegają rozłożeniu, gniją. O ile np. martwe dęby mogą trwać nawet 150 lat, bo posiadają wzmacniającą je twardziel, o tyle buki są pozbawione tego naturalnego wzmocnienia. Dlatego w każdej chwili mogą się wyłamać, przewrócić. Stanowią niebezpieczeństwo, więc jak najszybciej powinny zostać usunięte. Tym bardziej, że znajdują się w miejscach, przy których jest duże natężenie ruchu zarówno pieszych, jak i samochodów - przekonuje dr inż. Krzysztof Jankowski, dendrolog.

Każde z tych drzew wyłamując się zmiażdży wszystko, co znajdzie się w jego strefie upadku: na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. W ich zasięgu są nie tylko parkowe aleje, ale również jezdnie ulic, przy których parkują samochody. Minionej wiosny właśnie w rejonie ul. Matejki porywisty wiatr pokonał jedno wiekowe drzewo. Ten wiatrołom mógł być zaskoczeniem, bo drzewo miało zieloną koronę. W przypadku obumarłych buków…

Nie będzie można mówić o wypadku losowym lecz o zaniedbaniu służb odpowiedzialnych za stan miejskiej zieleni. Co oznacza akt oskarżenia dla konkretnych urzędników. Jak to już miało miejsce np. w Warszawie. Dlatego lepiej zapobiec nieszczęściu. I to jak najszybciej. ©℗

(an)