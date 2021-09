Umowa na zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości nad Odrą. „To inwestycje dla całych pokoleń”

Podstawowym celem inwestycji, która ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu, jest zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. We wtorek podpisano stosowną umowę.

"W tym celu Wody Polskie sukcesywnie realizują kolejne zadania inwestycyjne, które usprawniają akcje lodołamania, zabezpieczają wały przeciwpowodziowe i odnawiają zdewastowane urządzenia hydrotechniczne" - podkreśla Michał Kaczmarek, rzecznik tej spółki.

We wtorek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę na roboty budowlane w związku z realizacją „Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik”.

To część realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) współfinasowanego przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa.

Inwestycja ma podnieść poziom ochrony przeciwpowodziowej obszarów, na których realizowane będą zadania. Jak mówił Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, to kolejny krok poprawiający bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców naszego regionu.

- Ostatniej zimy przekonaliśmy się, że to nie jest tak, że lodu już nie będzie i nie ma żadnych zagrożeń z tym związanych - mówił Zbigniew Bogucki. - Byliśmy na Odrze zimą, gdy polskie i niemieckie jednostki pracowały na rzece, by Odra nie zalewała terenów na których mieszkają ludzie, na których prowadzone są rozmaite inwestycje. Spotykamy się we wrześniu, to jest dobry czas, by przygotowywać się do sezonu zimowego.

(kl)