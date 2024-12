Umowa na budowę filii pogotowia w Koszalinie, Pyrzycach i w Drawsku

Wizualizacja nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Koszalinie.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i przedstawiciel Budimeksu podpisali umowę na budowę filii pogotowia w Koszalinie, Pyrzycach i w Drawsku Pomorskim. Inwestycje mają zostać zrealizowane w dwa lata. Pochłoną prawie 40 mln zł.

„Nigdy nie budowaliśmy jednoczasowo trzech filii” – powiedział dyrektor WSPR Roman Pałka podczas uroczystości, która odbyła się w głównej siedzibie pogotowia w Szczecinie. „Po raz pierwszy inwestycja powstanie w całości ze środków zewnętrznych” – zauważył Pałka.

Budowa filii WSPR w Koszalinie, Pyrzycach i Drawsku Pomorskim ma kosztować 39 mln 542 tys. zł. 30 mln zł to rządowe dofinansowanie z programu Polski Ład, ponad 9,5 mln zł pochodzi z budżetu województwa. Wykonawcę inwestycji (Budimex) wyłoniono w przetargu. Na budowę obiektu w Drawsku (ul. Chrobrego) przewidziano 12 miesięcy. Filie w Koszalinie (ul. Fałata) i Pyrzycach (ul. Mickiewicza) będą realizowane w formule zaprojektuj i buduj. Na ich wykonanie zaplanowano odpowiednio 26 i 24 miesiące.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz wyjaśnił, że po wybudowaniu obiektów WSPR w Koszalinie, Pyrzycach i Drawsku pozostanie do realizacji jeszcze tylko filia w pow. sławieńskim. Przypomniał, że nowa główna siedziba WSPR w Szczecinie została oddana do użytku w ubiegłym roku. Jest tam m.in. nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, gdzie w środę podpisano umowę z Budimeksem. A na co dzień szkolą się ratownicy z Polski i Niemiec.

Rzeczniczka WSPR Natalia Dorochowicz powiedziała, że wszystkie budowane filie będą spełniały te same standardy. Różnić się będą tylko wielkością, bo np. w Koszalinie stacjonuje pięć ambulansów, a w Pyrzycach dwa. Pod filię w Drawsku podlegają cztery zespoły wyjazdowe, ale na stałe w tym mieście dyżuruje jedna karetka.

„W każdym obiekcie są pomieszczenia dla ratowników medycznych, pomieszczenia dezynfekcji i dekontaminacji ambulansu, garaż, magazyn leków, sprzętu i tlenu i pomieszczenia administracyjne” – wyliczała Dorochowicz.

W Koszalinie, gdzie za ok. 20 mln zł ma powstać dwukondygnacyjny budynek filii WSPR, zaplanowano również przestrzeń do organizacji szkoleń.

„Pierwsza, bardzo ważna sprawa: karetki będą cały czas gotowe do akcji. Nie potrzeba ich będzie dodatkowo ogrzewać, podtrzymywać temperaturę płynów infuzyjnych. Łatwo sobie wyobrazić, jak to wygląda w okresie zimowym, kiedy jest kilka, kilkanaście stopni mrozu i karetka stacjonuje pod tzw. chmurką. Trzeba oskrobać szyby, ogrzać wnętrze” – zauważył Pałka.

Dyrektor WSPR i marszałek podkreślali, że budowa filii WSPR to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

Dyrektor Jarosław Maślanka z Budimeksu zauważył, że ratownicy medyczni „cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym” i „nikt tak jak oni nie potrzebuje odpowiednich miejsc pracy oraz odpowiedniego sprzętu”.

„Jest nam niezmiernie miło móc podnieść ten standard pracy i zapewnić im godne warunki” – powiedział Maślanka.

WSPR w Szczecinie zatrudnia ponad tysiąc pracowników, w tym 883 ratowników medycznych. Flotę zachodniopomorskiej WSPR tworzy ok. 140 ambulansów. Zespoły ratownictwa medycznego rozlokowane są w 26 filiach w województwie.

